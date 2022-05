Brave and Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 maggio 2022: svelato il segreto dell’hotel Korludag (Di venerdì 20 maggio 2022) Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 21 al 27 maggio 2022 ci svelano che presto scopriremo come è riuscito Riza a ottenere in regalo l’hotel Korludag. La notizia arriva in un momento davvero poco opportuno. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade. Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 21 al 27 maggio 2022 Miriban è impegnato a tenere il discorso che apre la sua candidatura a sindaco, e Riza decide di approfittare proprio di quell’occasione per informare i cittadini di Korludag che Tahsin gli ha fatto dono dell’hotel per “risarcirlo” dei trent’anni passati in prigione per colpa di Adalet. Il gesto di Riza finisce per fare infuriare lo stesso ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 20 maggio 2022) Leitaliane dianddal 21 al 27ci svelano che presto scopriremo come è riuscito Riza a ottenere in regalo l’hotel. La notizia arriva in un momento davvero poco opportuno. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade.andtrama puntate dal 21 al 27Miriban è impegnato a tenere il discorso che apre la sua candidatura a sindaco, e Riza decide di approfittare proprio di quell’occasione per informare i cittadini diche Tahsin gli ha fatto donoper “risarcirlo” dei trent’anni passati in prigione per colpa di Adalet. Il gesto di Riza finisce per fare infuriare lo stesso ...

