Borussia Dortmund, Marco Rose lascia la guida del club tedesco (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Borussia Dortmund ha comunicato l’addio di Marco Rose alla panchina del club per la prossima stagione, dopo un attento confronto effettuato tra i dirigenti della società tedesca. Come sottolinea il Ceo dei gialloneri, Hans-Joachim Watzke, non è stato facile prendere questa decisione: “Questa giornata non è facile per nessuno di noi, perché il rispetto reciproco era e rimane grande. Dopo una stagione insoddisfacente, per vari motivi, abbiamo dovuto renderci conto che non abbiamo sfruttato al massimo le nostre opportunità in molti settori”. Successivamente è lo stesso Marco Rose, a spiegare le motivazioni della separazione: “Nonostante la stagione difficile, ero convinto di poter seguire lungo la strada intrapresa. Durante il confronto col club ho ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilha comunicato l’addio dialla panchina delper la prossima stagione, dopo un attento confronto effettuato tra i dirigenti della società tedesca. Come sottolinea il Ceo dei gialloneri, Hans-Joachim Watzke, non è stato facile prendere questa decisione: “Questa giornata non è facile per nessuno di noi, perché il rispetto reciproco era e rimane grande. Dopo una stagione insoddisfacente, per vari motivi, abbiamo dovuto renderci conto che non abbiamo sfruttato al massimo le nostre opportunità in molti settori”. Successivamente è lo stesso, a spiegare le motivazioni della separazione: “Nonostante la stagione difficile, ero convinto di poter seguire lungo la strada intrapresa. Durante il confronto colho ...

