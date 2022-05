Borsa, Wall Street recupera:Dj +00,3% ma S&P 500 in zona ribassista (Di venerdì 20 maggio 2022) Atmosfera negativa alla Borsa di Wall Street. L'indice Dow Jones dei titoli industriali DJ Industriali ha chiuso l'ultima seduta della settimana praticamente invariato con un guadagno dello 0,03% a 31. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Atmosfera negativa alladi. L'indice Dow Jones dei titoli industriali DJ Industriali ha chiuso l'ultima seduta della settimana praticamente invariato con un guadagno dello 0,03% a 31.

Advertising

infoiteconomia : Borsa, Wall Street recupera:Dj +00,3% ma S&P 500 in zona ribassista - marina_valerio : #Mercati #Economia #Geopolitica Venti contrari e sfide globali. #Borsa Wall Street sul fondo. #Russia Rublo galvani… - infoiteconomia : Borsa Milano in deciso rialzo spinta da automotive, attesa Wall Street Da Reuters - infoiteconomia : Borsa Milano annulla rialzi in scia a Wall Street, giù Cnh Da Reuters - paninoelistino : Per una volta il ribasso di Wall Street e di Nasdaq non lo capisco. Il movimento di oggi non è da seguire, anzi, io… -