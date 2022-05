Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,52%, Londra +0,83% (Di venerdì 20 maggio 2022) Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,52% a 6.305 punti, Londra lo 0,83% a 7.363 punti, Francoforte lo 0,62% a 13.968 punti e Madrid lo 0,77% a 8.469 punti. . 20 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Apertura in rialzo per le principali borse europee.guadagna lo 0,52% a 6.305 punti,lo 0,83% a 7.363 punti, Francoforte lo 0,62% a 13.968 punti e Madrid lo 0,77% a 8.469 punti. . 20 ...

