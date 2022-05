Bonus Export Digitale, 4mila euro per digitalizzazione microimprese italiane (Di venerdì 20 maggio 2022) Parte in queste ore la misura Bonus Export Digitale promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia Ice, che si avvale del supporto tecnico di Invitalia per la sua attuazione. Con un plafond già stanziato di 30 milioni di euro, l’obiettivo del Bonus Export Digitale è quello di incentivare le microimprese italiane alla digitalizzazione e all’apertura verso i mercati internazionali: la misura, infatti, rimborserà le spese sostenute dalle microimprese per dotarsi di servizi e prodotti digitali funzionali per l’internazionalizzazione della propria impresa, da acquisire da fornitori che risultino iscritti nell’elenco delle società abilitate. A chi si ... Leggi su fmag (Di venerdì 20 maggio 2022) Parte in queste ore la misurapromossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia Ice, che si avvale del supporto tecnico di Invitalia per la sua attuazione. Con un plafond già stanziato di 30 milioni di, l’obiettivo delè quello di incentivare leallae all’apertura verso i mercati internazionali: la misura, infatti, rimborserà le spese sostenute dalleper dotarsi di servizi e prodotti digitali funzionali per l’internazionalizzazione della propria impresa, da acquisire da fornitori che risultino iscritti nell’elenco delle società abilitate. A chi si ...

