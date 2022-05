Bonus benzina 2022 di 200 euro, chi lo paga e come funziona (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Bonus carburante 2022, il governo ha previsto 200 euro per ciascun lavoratore dipendente come buono o da sommare ai benefit aziendali. Per far fronte all’aumento dei prezzi degli ultimi mesi e alle difficoltà economiche in cui molte famiglie si sono trovate, l’esecutivo continua a offrire aiuti e incentivi si legge su laleggepertutti.it. Anche questa volta lo fa cercando di far pesare meno il prezzo del carburante, salito alle stelle dopo lo scoppio della guerra. Con l’articolo 2 del decreto legge 21/2022, convertito in via definitiva dalla Camera dei deputati, è stato infatti previsto un ‘Bonus carburante’. Si tratta di un buono dal valore massimo di 200 euro che sarà esente da imposte e contributi. A poterne godere saranno tutti i dipendenti del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) –carburante, il governo ha previsto 200per ciascun lavoratore dipendentebuono o da sommare ai benefit aziendali. Per far fronte all’aumento dei prezzi degli ultimi mesi e alle difficoltà economiche in cui molte famiglie si sono trovate, l’esecutivo continua a offrire aiuti e incentivi si legge su laleggepertutti.it. Anche questa volta lo fa cercando di far pesare meno il prezzo del carburante, salito alle stelle dopo lo scoppio della guerra. Con l’articolo 2 del decreto legge 21/, convertito in via definitiva dalla Camera dei deputati, è stato infatti previsto un ‘carburante’. Si tratta di un buono dal valore massimo di 200che sarà esente da imposte e contributi. A poterne godere saranno tutti i dipendenti del ...

