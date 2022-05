Bonus 200 euro pensionati e lavoratori | sarà tassato?

(Di venerdì 20 maggio 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 17 maggio 2022 numero 50 contenente una serie di misure a sostegno di famiglie e imprese colpite dall’aumento dei prezzi di materie prime e beni di consumo causato dalla guerra in Ucraina. Il testo, ribattezzato Decreto “Aiuti” ed in vigore dal 18 maggio, introduce agli articoli 31 e 32 ununa tantum di 200in favore didipendenti e. La misura ha l’obiettivo di sostenere economicamente le famiglie italiane, eerogata per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall’INPS. A beneficiare delsaranno dipendenti eche rispettano determinati limiti di reddito. Tuttavia è lecito chiedersi: la somma che riceveranno in busta paga o nel cedolino della pensione ...

Non solo ileuro per lavoratori (esteso poi anche a colf e badanti , disoccupati, lavoratori autonomi), ma anche altri tipi di sostegni per la vita quotidiana. Ad affliggere gli italiani, ...Il nuovoaffitti 2022 consiste in un rimborso del 50% sull'importo del canone di locazione ridotto entro il limite massimo di 1.euro per singolo inquilino. Lo sconto per gli affitti vale ...“Bonus da 200 euro. Va 31,5 milioni di persone, una platea più ampia di quella che era ipotizzata. Nel nuovo bacino allargato vi sono 13,78 milioni di lavoratori dipendenti e 13,7 milioni di ...Il Governo ha previsto un bonus di 200 euro per ciascun lavoratore dipendente da poter godere come buono o da sommare ai benefit aziendali.