Bonus 200 euro anche ai lavoratori autonomi: ecco come ottenerlo (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stata ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto Bonus Draghi, ovvero i 200 euro una tantum disposti dal Governo per contrastare gli effetti della crisi economica nonché il mix di rincari di bollette e carburanti. A riceverlo infatti saranno i dipendenti, i disoccupati, ma anche i lavoratori autonomi. Bonus Draghi anche senza partita IVA La novità più importante riguarda l’estensione del provvedimento anche ai lavoratori autonomi occasionali e dunque non solo quelli titolari di partita IVA. Si tratta di un ulteriore ampliamento della platea degli aventi diritto che, ricordiamo, comprende percettori del reddito di cittadinanza, la disoccupazione o la pensione, dipendenti, stagionali, stagionali del turismo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stata ampliata la platea dei beneficiari del cosiddettoDraghi, ovvero i 200una tantum disposti dal Governo per contrastare gli effetti della crisi economica nonché il mix di rincari di bollette e carburanti. A riceverlo infatti saranno i dipendenti, i disoccupati, maDraghisenza partita IVA La novità più importante riguarda l’estensione del provvedimentoaioccasionali e dunque non solo quelli titolari di partita IVA. Si tratta di un ulteriore ampliamento della platea degli aventi diritto che, ricordiamo, comprende percettori del reddito di cittadinanza, la disoccupazione o la pensione, dipendenti, stagionali, stagionali del turismo e ...

