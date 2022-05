Bonan su Vlahovic | «Ha pagato su due aspetti | rischi e tattici»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole del giornalista di Sky Sport su: «Alla Fiorentina si prendeva più; alla Juventus è tutta un’altra cosa» Alessandroha commentato a Sky Sport la stagione ditra Fiorentina e Juventus. Di seguito le sue parole. «hasoprattutto due. Per prima cosa, alla Fiorentina si prendeva più; diciamo che poteva sbagliare perché era il centro della squadra. Alla Juventus è tutta un’altra cosa e c’entra anche l’aspetto tecnico. A Firenze, la palla viaggiava molto più spesso addosso al serbo; da Allegri, si è più abituati a ripartire in contropiede. Ci si aspetta di più da, vedremo nella prossima stagione» L'articolo proviene da Calcio News 24.

