Bolletta del gas astronomica, anziana colta da malore – quanto ha dovuto pagare e perché? (Di venerdì 20 maggio 2022) Quando ha aperto la Bolletta e si è resa conto della cifra che avrebbe dovuto pagare, ha avuto un malore e si è dovuta appoggiare per non cadere. E’ la storia di Grazia Cari, una signora di 75 anni che vive a Feltre, comune di circa 20.000 abitanti in provincia di Belluno. Come ha raccontato la stessa anziana al quotidiano Il Gazzettino, in un primo momento le era parso tutto normale, ma quando ha guardato meglio la cifra contenuta in quella Bolletta del gas ha rischiato di svenire. L’incredibile Bolletta arrivata a Grazia Cari riportava infatti 33.000 euro da pagare. Una cifra inverosimile, che ha spinto il figlio della donna a rivolgersi agli avvocati per vederci più chiaro e capire il motivo di quella ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 20 maggio 2022) Quando ha aperto lae si è resa conto della cifra che avrebbe, ha avuto une si è dovuta appoggiare per non cadere. E’ la storia di Grazia Cari, una signora di 75 anni che vive a Feltre, comune di circa 20.000 abitanti in provincia di Belluno. Come ha raccontato la stessaal quotidiano Il Gazzettino, in un primo momento le era parso tutto normale, ma quando ha guardato meglio la cifra contenuta in quelladel gas ha rischiato di svenire. L’incredibilearrivata a Grazia Cari riportava infatti 33.000 euro da. Una cifra inverosimile, che ha spinto il figlio della donna a rivolgersi agli avvocati per vederci più chiaro e capire il motivo di quella ...

