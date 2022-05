BMW Serie 3 - Storia di un frontale iconico | ecco com' è cambiato dal 1975 a oggi

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 20 maggio 2022) La intravedi nello specchietto e già capisci che è una BMW. E lo fai ancora, nonostante decenni di cambiamenti, alcuni dei quali radicali, che ne hanno stravolto l'aspetto. Senza però comprometterne il patrimonio genetico. Una3 sarà sempre una3, qualunque sia la matita che ci mette mano (e dopo che l'ha toccata Chris Bangle su questo non ci piove). Sei grafemi. Ma qual è il motivo di questa continuità? L'aver lasciato quei sei, di numero, grafemi chiave lì davanti. Due elementi luminosi curvilinei di qua, due di là e al centro il doppio rene. Che si allarga, si abbassa, si stringe, si rialza e si sporge pure in avanti (come aveva fatto sulla F30). Ma la sostanza non cambia. Una traiettoria circolare. E allora, via con una rapida carrellata di musi bavaresi. Che percorre una traiettoria circolare lunga 47 anni: dalla ...