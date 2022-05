BMW M4 - Giù il peso | su i cavalli | la CSL è una sportiva vecchia scuola - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 20 maggio 2022) In occasione dei 50 anni del reparto M, la BMW ha sviluppato, per i suoi più fedeli seguaci, la M4 CSL. Potenza massima di 550 CV, trazione posteriore, impostazione estrema, produzione limitata: ci sono tutti gli ingredienti per celebrare come si deve il marchio sportivo della Casa tedesca. Dopo l'anteprima mondiale al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, la CSL sarà esposta alla 24 Ore del Nürburgring del 28 maggio e parteciperà al Goodwood Festival of Speed del 23 giugno. La produzione dei 1.000 esemplari previsti inizierà nel mese di luglio: il prezzo della vettura non è stato ancora comunicato. La M più veloce della storia al Ring. La BMW definisce la nuova CSL, arrivata a 20 anni dalla precedente M3 su base E46, come un mix ideale tra passione "old school" e tecnologia innovativa, che trova un nuovo equilibrio tra prestazioni estreme in pista e fruibilità su strada. Partendo dalla ...