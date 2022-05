“BLOCCO 181”: in onda da questa sera su Sky Atlantic e NOW (Di venerdì 20 maggio 2022) questa sera 20 maggio alle ore 21.15 debutteranno su Sky Atlantic e in streaming su NOW i primi due episodi di BLOCCO 181, la nuova serie tv targata Sky Original. Si tratta della prima serie italiana prodotta interamente da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film che vede il debutto del pioniere del rap italiano Salmo, il quale svolgerà i diversi ruoli di supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Il serial, che racconta una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, è ambientato tra le comunità multietniche della Milano di oggi ed è suddiviso in 8 episodi. A dirigere il cast tecnico e artistico di BLOCCO 181 ci sono Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022)20 maggio alle ore 21.15 debutteranno su Skye in streaming su NOW i primi due episodi di181, la nuova serie tv targata Sky Original. Si tratta della prima serie italiana prodotta interamente da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film che vede il debutto del pioniere del rap italiano Salmo, il quale svolgerà i diversi ruoli di supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Il serial, che racconta una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, è ambientato tra le comunità multietniche della Milano di oggi ed è suddiviso in 8 episodi. A dirigere il cast tecnico e artistico di181 ci sono Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo ...

