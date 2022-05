Blocco 181, dal 20 maggio la serie tv di Salmo su Sky (Di venerdì 20 maggio 2022) Blocco 181: Sky Studios annuncia la serie ideata, prodotta e recitata dal rapper milanese Salmo. Previsto per il 2021 il primo ciak. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 20 maggio 2022)181: Sky Studios annuncia laideata, prodotta e recitata dal rapper milanese. Previsto per il 2021 il primo ciak. Tvserial.it.

Advertising

DrilLeonair : sto blocco 181 poco hyppato insomma - Think_movies : “BLOCCO 181”: la prima in – house Sky Studios italiana raccontata dai produttori e dai registi… - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: A Di4ri, la nuova serie Netflix, preferisco Sei forte, maestro. Ma questa settimana non c'è tempo per la nostalgia, s… - RedazioneFilmTv : A Di4ri, la nuova serie Netflix, preferisco Sei forte, maestro. Ma questa settimana non c'è tempo per la nostalgia… - SarettaMandis86 : Questa sera alle 21:15 su #SkyAtlantic ???????????????????? 'Blocco 181' #Serietv #tvseries #tvserial #serieintv #Sky… -