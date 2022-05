Blind, chi è la fidanzata Greta Tigani: “Lei mi ha salvato” (Di venerdì 20 maggio 2022) Greta Tigani è la fidanzata di Blind, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La coppia è affiatatissima e dopo lo scherzo delle Iene, Blind ha voluto dedicarle, attraverso il suo profilo Instagram seguito da 156 mila follower, parole dolcissime, che hanno scaldato il cuore dei fan. ” Ebbene sì… dopo anni di sofferenza, paure, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita, grazie per tutto. TI AMO VITA MIA” È la didascalia che il rapper ha pubblicato allegando una foto che li immortala insieme uniti da un bacio appassionato. Nato a Perugia Ponte San Giovanni da genitori di origine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)è ladi, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La coppia è affiatatissima e dopo lo scherzo delle Iene,ha voluto dedicarle, attraverso il suo profilo Instagram seguito da 156 mila follower, parole dolcissime, che hanno scaldato il cuore dei fan. ” Ebbene sì… dopo anni di sofferenza, paure, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita, grazie per tutto. TI AMO VITA MIA” È la didascalia che il rapper ha pubblicato allegando una foto che li immortala insieme uniti da un bacio appassionato. Nato a Perugia Ponte San Giovanni da genitori di origine ...

Advertising

CorriereCitta : Greta Tigani, chi è la fidanzata di Blind: era, iene, Instagram - BLIND_DATA24 : RT @claudeger55: Della foto di Draghi in una scuola ne volete parlare, @repubblica @Corriere @LaStampa? Lui unico senza mascherina e decine… - Silvana26499906 : RT @Bianconera1897: Popolo di Twitter,quello serio che sa votare ovviamente.. alla domanda vuoi salvare BLIND la risposta è solo una! NON D… - Elaman58 : RT @Bianconera1897: Popolo di Twitter,quello serio che sa votare ovviamente.. alla domanda vuoi salvare BLIND la risposta è solo una! NON D… - c53anna : RT @Bianconera1897: Popolo di Twitter,quello serio che sa votare ovviamente.. alla domanda vuoi salvare BLIND la risposta è solo una! NON D… -