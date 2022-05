Bioparco | domani e domenica ‘Invertiamo il rosso!’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – In occasione della Giornata internazionale della biodiversità,, sabato 21 maggio, e22, ilorganizza due giornate evento dal titoloil, dedicate alle specie animali salvate ogni giorno grazie all’impegno degli zoo e della comunità internazionale. Per ‘rosso’ si intende quello della Lista Rossa redatta dall’Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn) e l’evento è stato organizzato dalin adesione al movimento globale ‘Reverse the red’, nato con l’obiettivo di contrastare l’estinzione delle specie animali e vegetali del Pianeta invertendo il declino delle specie a rischio. Nel corso delle due giornate le famiglie potranno prendere parte a visite guidate, laboratori e postazioni animate, per scoprire il delicato ...