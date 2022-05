Bimbo morto nell'asilo a L'Aquila, i legali della famiglia: «Genitori non stanno pensando al perdono». Domani i funerali del piccolo Tommaso (Di venerdì 20 maggio 2022) L?Aquila - «perdono? In questo momento i Genitori non stanno pensando a questo. Molte notizie emerse non corrispondono esattamente alla realtà. Magari arriverà il momento in... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 20 maggio 2022) L?- «? In questo momento inona questo. Molte notizie emerse non corrispondono esattamente alla realtà. Magari arriverà il momento in...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - andfranchini : RT @Teacherwhocare: Le foto del bimbo morto nella tragedia di #LAquila mi stanno devastando. Come se mi tirassero dei pugni sul petto. - Stefani67745127 : Onestà:: preferirei non vedere foto di bambini sui social.Per qualcuno con pochi scrupoli è facilissimo prendere i… - SkalRockblock : RT @vevafra: La famiglia di Tommaso il bimbo morto nell'incidente dell'asilo pronta ad abbracciare la mamma proprietaria dello macchina che… -