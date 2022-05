Bimbo caduto dalla tromba delle scale a Milano, maestra assolta da omicidio colposo (Di venerdì 20 maggio 2022) assolta in appello la maestra accusata di omicidio colposo a seguito della morte del bambino caduto dalla tromba delle scale della sua scuola, la Pirelli di Milano, nell'ottobre 2019. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022)in appello laaccusata dia seguito della morte del bambinodella sua scuola, la Pirelli di, nell'ottobre 2019. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bimbo caduto dalla tromba delle scuole a Milano, maestra assolta da omicidio colposo - CosenzaChannel : Bimbo di 4 anni caduto da un balcone a Castiglione: non è in pericolo di vita · Cosenza Channel… - Angelo06208533 : RT @Cosenza2punto0: Ore di speranza a Castiglione, sta meglio il bimbo caduto dal balcone: resta sott'osservazione ? - senia65 : Un bimbo di 4 anni è caduto dal balcone di casa sua. Solo la ringhiera sottostante, che ha attutito il colpo, ha ev… - CosenzaChannel : Bimbo di 4 anni caduto da un balcone a Castiglione: non è in pericolo di vita · Cosenza Channel… -