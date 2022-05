Biden incontrerà MBS tra pressioni e relazioni da ricomporre (Di venerdì 20 maggio 2022) I principali media americani fanno sapere attraverso fonti anonime, ma evidentemente coordinate, che il presidente Joe Biden e il sovrano de facto dell’Arabia Saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, potrebbero incontrarsi per la prima volta il mese prossimo. Un meeting che segnerebbe un momento nelle relazioni correnti degli Stati Uniti con gli alleati sauditi, scivolate verso un minimo storico. Probabilmente non si tratterà di una visita di stato diretta, ma di una tappa di un tour internazionale che potrebbe anche coincidere con una riunione a Riad del Consiglio di cooperazione del Golfo, di cui l’Arabia Saudita è presidente di turno. È possibile che il contesto multilaterale sua usato per annacquare un po’ le tensioni esistenti, su cui però entrambi hanno interesse a recuperare terreno. Se fino a due anni fa un incontro fra il leader ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) I principali media americani fanno sapere attraverso fonti anonime, ma evidentemente coordinate, che il presidente Joee il sovrano de facto dell’Arabia Saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, potrebbero incontrarsi per la prima volta il mese prossimo. Un meeting che segnerebbe un momento nellecorrenti degli Stati Uniti con gli alleati sauditi, scivolate verso un minimo storico. Probabilmente non si tratterà di una visita di stato diretta, ma di una tappa di un tour internazionale che potrebbe anche coincidere con una riunione a Riad del Consiglio di cooperazione del Golfo, di cui l’Arabia Saudita è presidente di turno. È possibile che il contesto multilaterale sua usato per annacquare un po’ le tensioni esistenti, su cui però entrambi hanno interesse a recuperare terreno. Se fino a due anni fa un incontro fra il leader ...

