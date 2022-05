Bergamo | ripetuti furti di portafogli agli studenti | “Attenti alle fermate e quando salite sui bus”

(Di venerdì 20 maggio 2022). Un avviso breve, ma molto chiaro: “Purtroppo di recente si sono verificati casidi furto die oggetti personali. Si raccomanda la massima prudenza in fermata e durante la salita a bordo del bus, specialmente in Stazione a”. È il messaggio diramato dal Gruppo Locatelli a tutti i suoi utenti. In particolare, isi verificano con maggiore frequenza nella fascia oraria delle 14,vi è molta affluenza di ragazzi che escono dscuole. Le vittime dei, infatti, sono quasi sempreche si rivolgono poi all’azienda del trasporto pubblico per ottenere il duplicato dell’abbonamento, sparito insieme ai. Sono almeno una decina gli episodi segnalati e ...

