Benevento, oltre 400mila euro per abilitare al Cloud gli uffici della Pubblica Amministrazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl Sindaco Mastella rende noto che è’ pervenuta comunicazione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della ammissione a finanziamento della proposta progettuale inoltrata dal Comune di Benevento a valere sull’avviso PNRR Missione 1 – Componente 1 Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Comuni per l’importo di € 419.124,00 redatta dall’ufficio Transizione al Digitale dell’Ente. Il bando finanzia l’implementazione di un Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl Sindaco Mastella rende noto che è’ pervenuta comunicazione da parte del Dipartimento per la Trasformazione DigitalePresidenza del Consiglio dei Ministri,ammissione a finanziamentoproposta progettuale inoltrata dal Comune dia valere sull’avviso PNRR Missione 1 – Componente 1 Investimento 1.2 “Abilitazione alper le PA Locali” – Comuni per l’importo di € 419.124,00 redatta dall’o Transizione al Digitale dell’Ente. Il bando finanzia l’implementazione di un Piano di migrazione al(comprensivo delle attività di assessment, pianificazionemigrazione, esecuzione e completamentomigrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi ...

