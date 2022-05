Benevento, due assenze per la trasferta di Pisa: i convocati di Caserta (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Fabio Caserta, al termine della seduta mattutina, ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati per il match di domani, semifinale di ritorno Play Off, Pisa–Benevento in programma alle ore 18.00 all’Arena Garibaldi. Il tecnico del Benevento dovrà dare ancora una volta a meno di Farias e Sau, gli unici due calciatori esclusi dai convocati. Ci sono, invece, Manfredini, Petriccione e Forte che non avevano preso parte all’allenamento a porte aperti di ieri. Di seguito la lista dei 25 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fabio, al termine della seduta mattutina, ha reso noto l’elenco dei calciatoriper il match di domani, semifinale di ritorno Play Off,in programma alle ore 18.00 all’Arena Garibaldi. Il tecnico deldovrà dare ancora una volta a meno di Farias e Sau, gli unici due calciatori esclusi dai. Ci sono, invece, Manfredini, Petriccione e Forte che non avevano preso parte all’allenamento a porte aperti di ieri. Di seguito la lista dei 25 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 ...

