Beautiful anticipazioni: Hope e Liam in profonda crisi, le novità sul bambino non cambiano le cose

Finalmente per Steffy e Finn è arrivato il momento di guardare al futuro con serenità: possono organizzare il loro matrimonio ma anche pensare alla famiglia che costruiranno insieme visto che non ci sono più dubbi. Il bambino che Steffy aspetta è del dottore…Meno serene invece sono le cose tra Liam e Hope. Insieme i due cercano di metabolizzare questa notizia ma per Spencer non è facile; chiaramente per lui è come se ci fosse stato un aborto, la perdita di un bambino che già sentiva suo. Hope cerca di stargli vicina ma le cose sono sempre più complesse…Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo come sempre dalle anticipazioni per la puntata di domani, 21 maggio 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta puntuale al ...

