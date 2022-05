Beautiful anticipazioni 27 maggio 2022, Ridge incoraggia la storia di Hope con Thomas? (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella puntata di Beautiful in onda venerdì 27 maggio 2022 Ridge è insieme ad Hope e i due parlano di Thomas, nel dettaglio il Forrester ammette con la figliastra che è consapevole degli sbagli fatti dal figlio, ma allo stesso tempo le chiede di ammettere il cambiamento fatto dal ragazzo. La Logan è stupita dalle parole del patrigno, tanto che le sembra di essere incoraggiata da lui verso Thomas. Brooke nel corso dell’episodio dice che non riesce a credere che quel ragazzo non sia più ossessionato da sua figlia. Thomas presente, ricorda a Brooke che lei lo ha cambiato e aiutato a maturare. Lei non nega i suoi sforzi per cambiare, ma gli ribadisce che per essere perdonato, dovrà passare ancora del tempo. Seguite questo episodio alle ore ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella puntata diin onda venerdì 27è insieme ade i due parlano di, nel dettaglio il Forrester ammette con la figliastra che è consapevole degli sbagli fatti dal figlio, ma allo stesso tempo le chiede di ammettere il cambiamento fatto dal ragazzo. La Logan è stupita dalle parole del patrigno, tanto che le sembra di essereta da lui verso. Brooke nel corso dell’episodio dice che non riesce a credere che quel ragazzo non sia più ossessionato da sua figlia.presente, ricorda a Brooke che lei lo ha cambiato e aiutato a maturare. Lei non nega i suoi sforzi per cambiare, ma gli ribadisce che per essere perdonato, dovrà passare ancora del tempo. Seguite questo episodio alle ore ...

