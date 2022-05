Bayern Monaco: scelto il nuovo difensore centrale (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo TZ il Bayern Monaco ha scelto il nuovo difensore centrale: si tratta di Guillermo Maripán, 27enne cileno del Monaco. Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo TZ ilhail: si tratta di Guillermo Maripán, 27enne cileno del

Advertising

gippu1 : Per la prima volta nella storia, nel 2022-23 la Germania avrà cinque squadre in Champions League: Bayern Monaco,… - Eurosport_IT : Bayern Monaco? No. Dybala vuole solo l'Inter! ???? #CalcioMercato | #Dybala | #Inter - JPosata : @SCUtweet Grande scelta quella di prendere Vlahovic a Gennaio. Considerando che il Bayern Monaco perde Lewandowski… - CURVASUD1897J : @Emil_io76 @UnUltras Sopratutto di questi tempi...ti ricordo emil che la curva del bayern monaco 140 pagano - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Bayern Monaco? No. Dybala vuole solo l'Inter! ???? #CalcioMercato | #Dybala | #Inter -