Barù pubblica una foto di Soleil: Jessica risponde con una frecciatina? (Di venerdì 20 maggio 2022) Il post di Barù Dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 in molti si sono chiesti cosa sia accaduto tra Barù e Jessica Selassié, che all’interno della casa sembravano essere molto vicini. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto, e solo qualche giorno fa proprio l’imprenditore nel corso di un’intervista L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 20 maggio 2022) Il post diDopo la fine del Grande Fratello Vip 6 in molti si sono chiesti cosa sia accaduto traSelassié, che all’interno della casa sembravano essere molto vicini. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto, e solo qualche giorno fa proprio l’imprenditore nel corso di un’intervista L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RealGossipland : Prima uscita pubblica tra Jessica e Barù sui navigli di milano dopo il GFVIP LEGGI QUI - RealGossipland : Prima uscita pubblica tra Jessica e Barù sui navigli di milano LEGGI QUI - _Sibeling_ : @solfa321 a me tutte le mosse di jess (o barù) un po' 'meh' non hanno mai preoccupato per la coppia in sé, tanto qu… - forever723 : Ok Baru',nn nasconderti dietro alla griglia,pubblica qualcosa,tanto sappiamo che con qualche profilo da 007 le hai ascoltate #jeru - OsservatorioLor : @lollipop1806 @chicazzoseiAle @ItaliaAnnunzia3 Barù non ha il copyright sulla pubblicazione dei sederi. E' da due g… -

Ultime Notizie Roma del 11 - 05 - 2022 ore 13:10 ...per l'eurovision song contest la prima semifinale stata seguita da ieri su Rai 1 da 5 milioni 507 mila spettatori con il 27% di share risultato mai toccato dalla manifestazione sulla TV pubblica ... Neftlix: serie animate cancellate, licenziamenti, nuovo videogame a disposizione ... Netflix ha licenziato diversi membri (a quanto pare, 8, compreso uno dei direttori editoriali) della web fanzine ufficiale Tudum , che - nell'ambito del team marketing - pubblica analisi, recensioni,... ...per l'eurovision song contest la prima semifinale stata seguita da ieri su Rai 1 da 5 milioni 507 mila spettatori con il 27% di share risultato mai toccato dalla manifestazione sulla TV...... Netflix ha licenziato diversi membri (a quanto pare, 8, compreso uno dei direttori editoriali) della web fanzine ufficiale Tudum , che - nell'ambito del team marketing -analisi, recensioni,...