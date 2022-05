Barry 4 ci sarà | HBO rinnova l’acclamata serie senza grande sorpresa | quando uscirà la terza stagione in Italia?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022)4 ciindugio né, HBO hatodark comedy per un’altra, dopo la sola messa in onda di quattro episodio della. Lava in onda sul canale via cavo negli Stati Uniti, e in contemporanea su HBO Max la domenica sera. La produzione di4 inizierà a giugno a Los Angeles, con la star dellae co-creatore Bill Hader che dirigerà tutti e otto gli episodi. Un’attesa decisamente minore rispetto ai tempi di riprese della, ritardati da una combinazione di fattori, tra cui la pandemia. Il cast della...