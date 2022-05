Balenciaga Paris Sneakers: le scarpe “distrutte” che scatenano polemiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Life&People.it Siamo abituati a pensare ai prodotti di lusso come oggetti perfetti, senza difetti, prodotti che, proprio alla luce dei loro prezzi esorbitanti, assicurano ai loro facoltosi acquirenti una qualità che in pochi possono vantare di avere. In linea generale, è un principio più che comprensibile. Eppure c’è chi ha scelto volontariamente di rivoluzionare questo concetto di base, pur mantenendo un listino prezzi che in pochi possono permettersi. Questo è il caso di Balenciaga, che con le sue nuove Paris Sneakers sta molto facendo parlare di sé. Balenciaga Paris Sneakers: un caso a sé nel mondo nel fashion Possiamo parlare senza troppi giri di parole di un reale polverone mediatico che ha travolto l’azienda per questa sua recente scelta, a metà fra la strategia di ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 20 maggio 2022) Life&People.it Siamo abituati a pensare ai prodotti di lusso come oggetti perfetti, senza difetti, prodotti che, proprio alla luce dei loro prezzi esorbitanti, assicurano ai loro facoltosi acquirenti una qualità che in pochi possono vantare di avere. In linea generale, è un principio più che comprensibile. Eppure c’è chi ha scelto volontariamente di rivoluzionare questo concetto di base, pur mantenendo un listino prezzi che in pochi possono permettersi. Questo è il caso di, che con le sue nuovesta molto facendo parlare di sé.: un caso a sé nel mondo nel fashion Possiamo parlare senza troppi giri di parole di un reale polverone mediatico che ha travolto l’azienda per questa sua recente scelta, a metà fra la strategia di ...

Advertising

HankHC91 : RT @artribune: Le nuove Paris di @BALENCIAGA sembrano indossate da anni, anche se dal prezzo non sembra. Questo vale però solo per il model… - artribune : Le nuove Paris di @BALENCIAGA sembrano indossate da anni, anche se dal prezzo non sembra. Questo vale però solo per… - PSGInMyBlood : RT @pirata_21: #Balenciaga lancia sul mercato le Paris Sneakers, scarpe ultra rovinate, sporche e piene di strappi a 1450 euro. Del resto s… - pirata_21 : #Balenciaga lancia sul mercato le Paris Sneakers, scarpe ultra rovinate, sporche e piene di strappi a 1450 euro. De… - runlovers : Pagheresti 1.450 euro per un paio di sneaker letteralmente disintegrate? Balenciaga pensa di sì. Circa.… -