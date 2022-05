Bale | ritorno in Premier League

Advertising

zona_talento_ : L’agente di Gareth #Bale ai microfoni di @record_portugal ha detto: “Gareth lascerà il #RealMadrid. Il suo ritorno… -

...lo contatti assegnandogli il compito di prestare il volto al suo Batman in Batman Begins e poi ne Il cavaliere oscuro ( 2008 ) e Il cavaliere oscuro - Il( 2012 ). Sempre nel 2005 ,...Il 32enne sembrava già destinato a lasciare i Los Blancos al termine del suo contratto, con il boss Carlo Ancelotti che il mese scorso aveva detto chevoleva 'chiudere in bellezza' con il club. ...Gareth Bale verso l’addio al Real Madrid, arrivano le offerte per il futuro: il Newcastle si propone in prima fila per il calciomercato ...L'uscita di Gareth Bale dal Real Madrid è stata confermata dal suo agente, che ha rivelato che un ritorno in Inghilterra potrebbe essere in programma.