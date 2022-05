Azovstal | l' annuncio del battaglione Azov | Da Kiev ci hanno chiesto di smettere di combattere

(Di venerdì 20 maggio 2022) I difensori diricevuto dal'ordine didi. Lo annuncia in un videomessaggio il comandante delDenys Prokopenko ancora nell'acciaieria dopo che, secondo Mosca, circa in duemila si sono arresi. "Il comando militare superiore ha dato l'ordine di salvare la vita dei soldati della nostra guarnigione e didi difendere la città" di Mariupol, ha detto Prokopenko. "I civili sono stati evacuati – continua Prokopenko -, i feriti graviricevuto l'assistenza necessaria e sono stati evacuati, per quanto riguarda i morti – invece – il processo continua. Ma spero che nel prossimo futuro i parenti e l'intera Ucraina possano seppellire i loro soldati ...

Kiev ha ordinato ai difensori didi smettere di combattere. L'è arrivato in un videomessaggio del comandante del reggimento Azov , Denys Prokopenko, ancora asserragliato nella struttura, assediata dalle forze ...L'arriva a tre giorni dalla presentazione della richiesta di adesione alla Nato di Svezia ... Per quanto riguarda l'acciaieria didi Mariupol, invece, il ministro ha dichiarato che ...A CRONACA DELLA GIORNATA - I difensori di Azovstal hanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere. Nella regione di Lugansk, i russi hanno aperto il fuoco su una scuola dove si nascondevano ...''Abbiamo risposto all'ordine di Kiev di non continuare la resistenza per salvare delle vite'', ha spiegato Prokopenko dicendo di essere ''riusciti a evacuare i civili e chi era gravemente ferito e ne ...