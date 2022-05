Azovstal | il comandante | “Evacuati civili e feriti | ora fuori vittime”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono statidalle acciaieriedi Mariupol tutti ie i combattenti ucraini, rimasti gravemente. Lo ha dichiarato in un messaggio video ildel reggimento Azov, Denys Prokopenko, apparso con una fasciatura al braccio. La prossima tappa, ha spiegato, prevede di portaredall’i combattenti che hanno perso la vita, mentre difendevano l’impianto. ”Abbiamo risposto all’ordine di Kiev di non continuare la resistenza per salvare delle vite”, ha spiegato Prokopenko dicendo di essere ”riusciti a evacuare ie chi era gravemente ferito e necessitava di aiuto”. L'articolo proviene da Italia Sera.