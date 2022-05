Aurora Ramazzotti | la gravidanza tanto attesa | il dettaglio non sfugge | Arriva la rivelazione

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 20 maggio 2022)si è ritrovata nel mirino degli investigatori del web, convintissimi che la giovane sia incinta, ma sarà davvero così? Il rumor sulla presuntadella figlia di Michelle Hunziker ed Erossta spopolando sul web, tant’è che la diretta interessata è dovuta intervenire per svelare finalmente la verità sui suoi canali social. Attualmenteè fidanzata con Goffredo Cerza, e la relazione tra i due procede meglio che mai. Qualche tempo fa la figlia vip aveva rivelato, durante un’intervista per il settimanale ‘Oggi’, che l’incontro con il compagno è avvenuto grazie alla figlia di Pino Daniele, Sara. “Io e Goffredo ci siamo conosciuti proprio grazie a tua figlia Sara. Lui era un suo amico. Con Goffredo non è stato un colpo ...