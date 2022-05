Auguri Cher diva da Oscar senza tempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Life&People.it Buon compleanno Cher! Oggi, venerdì 20 maggio, la diva statunitense compie 76 anni, celebrati attraverso i social con la carica di entusiasmo, ironia e savoir faire che l’ha resa popolare in tutto il globo. Per rendere omaggio a uno dei pilastri della cultura pop a livello planetario, ripercorriamo la lunga carriera della star, costellata da trionfi sia nel mondo della musica che in quello del cinema, tra gloria e abisso. Gli inizi Nata in California nel 1946 (nello specifico ad El Centro) dall’attrice Jakie Lean Crouch (conosciuta come Georgia Golt) e da John Sarkisian La Pierre, la giovanissima Cher a soli sedici anni, – nel 1962-, abbandona gli studi, cercando fortuna nella vicina Los Angeles, distante solo 212 miglia. Proprio ad L.A l’artista incontra fortuitamente in un bar il celeberrimo producer Sonny Bono, ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 20 maggio 2022) Life&People.it Buon compleanno! Oggi, venerdì 20 maggio, lastatunitense compie 76 anni, celebrati attraverso i social con la carica di entusiasmo, ironia e savoir faire che l’ha resa popolare in tutto il globo. Per rendere omaggio a uno dei pilastri della cultura pop a livello planetario, ripercorriamo la lunga carriera della star, costellata da trionfi sia nel mondo della musica che in quello del cinema, tra gloria e abisso. Gli inizi Nata in California nel 1946 (nello specifico ad El Centro) dall’attrice Jakie Lean Crouch (conosciuta come Georgia Golt) e da John Sarkisian La Pierre, la giovanissimaa soli sedici anni, – nel 1962-, abbandona gli studi, cercando fortuna nella vicina Los Angeles, distante solo 212 miglia. Proprio ad L.A l’artista incontra fortuitamente in un bar il celeberrimo producer Sonny Bono, ...

