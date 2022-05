Attacco hacker russi a siti istituzionali italiani. 'Nel mirino 50 obiettivi'

Advertising

Agenzia_Ansa : Un attacco hacker a portali istituzionali italiani è in corso da ieri sera. La Polizia postale è al lavoro. A riven… - Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - Agenzia_Ansa : FLASH | Gli hacker russi del collettivo Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale. #ANSA - rpinci : RT @TV2000it: #Ucraina | #20maggio #Zelensky: è iniziata la fase più sanguinosa Nuovo colloquio telefonico tra i capi eserciti #Russia e… - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: Nel mirino ci sarebbero tra gli altri i siti dei ministeri degli Esteri, dell'Ambiente, dei Beni culturali, dell'Istruz… -

Una vari portali istituzionali italiani è in corso fin dalle 22 di ieri sera. La notizia è confermata dalla stessa Polizia postale, che sta lavorando per proteggere i siti. A lanciare l'...Glirussi di Killnet hanno annunciato il lancio di uninformatico globale Roma, 20 maggio 2022 - Una vari portali istituzionali italiani è in corso fin dalle 22 di ieri sera. La notizia è confermata dalla stessa Polizia postale, che sta lavorando per proteggere i siti. A rivendicare ...Dalle parole ai fatti: dalle 22 di ieri sera alcuni siti istituzionali italiani sono sotto l’attacco hacker dei russi Killnet e ora la Polizia Postale è al lavoro, sta cercando di fare di tutto per pr ...Attacco hacker russi a siti istituzionali Italia in corso dalle prime ore di oggi. Colpiti alcuni grandi siti e portali ufficiali italiani. Tra gli altri: ...