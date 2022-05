Attacco hacker agli aeroporti del Nord Italia: siti KO. Nelle chat i filo-russi di Killnet insultano anche Draghi (Di venerdì 20 maggio 2022) anche alcuni aeroporti Italiani sono stati colpiti dell’Attacco informatico lanciato dagli hacker filo-russi della rete Killnet. L’Attacco Ddos è iniziato nella serata di ieri, 19 maggio, quando gli hacker hanno preso di mira diversi siti istituzionali Italiani, oltre che quelli di alcuni scali che dal pomeriggio di oggi, 20 maggio, risultano irraggiungibili. L’Attacco ha colpito vari scali, tutti nel Nord Italia: Malpensa e Linate, Orio al Serio a Bergamo, il Cristoforo Colombo di Genova e il Federico Fellini di Rimini e San Marino. La serie di attacchi, però, non ha avuto effetti né sui voli, né intaccato i sistemi ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022)alcunini sono stati colpiti dell’informatico lanciato ddella rete. L’Ddos è iniziato nella serata di ieri, 19 maggio, quando glihanno preso di mira diversiistituzionalini, oltre che quelli di alcuni scali che dal pomeriggio di oggi, 20 maggio, risultano irraggiungibili. L’ha colpito vari scali, tutti nel: Malpensa e Linate, Orio al Serio a Bergamo, il Cristoforo Colombo di Genova e il Federico Fellini di Rimini e San Marino. La serie di attacchi, però, non ha avuto effetti né sui voli, né intaccato i sistemi ...

Agenzia_Ansa : Un attacco hacker a portali istituzionali italiani è in corso da ieri sera. La Polizia postale è al lavoro. A riven… - martaottaviani : ***secondo attacco hacker in #Italia a opera di gruppi filo russi. Perché succede? Che obiettivo hanno? Cos’è la… - MediasetTgcom24 : Attacco di hacker russi ad alcuni siti istituzionali italiani #hacker #hackerussi #killnet - Kmetro0_eu : Italia, attacco hacker russo, problemi su siti Difesa e aeroporti italiani - Frankf1842 : RT @DmitryEvic: Dico agli hacker Russi, non perdete tempo con l'Italia, tanto anche senza attacco, non funziona niente, sanità, trasporti,… -