(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ildell’AtoVittoriohato, nella giornata di ieri, ildicon il segretario Giovanni Bove. Il confronto rappresenta una delle tappe del percorso che il numero uno dell’ente di collina Liguorini ha avviato dal momento del suo insediamento: ascoltare e recepire le istanze di quanti mostrano interesse a illustrare la propria posizione in materia di gestione del ciclo integrato dei. L’obiettivo è quello di assumere decisioni che non solo siano orientate a garantire efficienza ed economicità delle attività afferenti il ciclo integrato, ma che possano avere ampia condivisione e convergenza. Ilha ascoltato con grande ...

Advertising

anteprima24 : ** Ato Rifiuti, il #Presidente D'Alessio incontra il coordinamento provinciale di #Azione **… - GrossetoNotizie : Rifiuti: l’assemblea di Ato Toscana Sud approva il piano economico-finanziario - anteprima24 : ** Ato, Maglione: 'Doveroso assorbire lavoratori ex consorzi' ** -

Orticalab

Anche al Comune di Grosseto il Pef 2022 dell'assegna un ribasso, seppur modesto. Quest'anno il capoluogo maremmano risparmierà circa 173mila ...centrodestra viene da anni in cui la tassa sui...... benché chiuse o esaurite, rientrano nel ciclo dei. Mauro, che attualmente sta fungendo anche da 'supplente' all', ha aggiunto che il mantenimento degli imp ianti di gestione della ... Ato Rifiuti, D'Alessio incontra Azione: «Decisioni collegiali nell'interesse di cittadini e comunità» Anche le difficoltà della maggioranza di Governo pesano sulla scelta di Gualtieri di dotare Roma, dopo 35 anni, di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti ...L’assemblea dell’Ato Toscana sud ha approvato il nuovo Pef. A Piombino aumento del 6,82% a San Vincenzo un calo del 7,64% ...