Atletica, Jacobs: “L’obiettivo stagionale è correre sotto i 9”70? (Di venerdì 20 maggio 2022) “L’obiettivo della stagione è correre sotto i 9?70, forse anche attorno ai 9?65 visti i parametri in allenamento: serve solo trovare condizioni meteo ottime, pista veloce, forma perfetta e quel leggero vento a favore. Un obiettivo da centrare nella gara che conta di più, ai Mondiali di Eugene“. Queste le parole di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, all’Agi a margine della presentazione del suo libro “Flash-La mia storia” (Piemme) al ‘Salone del Libro’. Lo sprinter azzurro sabato prossimo gareggerà ad Eugene ma in occasione della terza tappa della Diamond League. Il Campionato del mondo è in programma a luglio. “L’obiettivo è riconfermarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e fare qualcosa di importante anche a Los Angeles 2028. Io ho iniziato dopo gli altri, il mio corpo non è stato spremuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “della stagione èi 9?70, forse anche attorno ai 9?65 visti i parametri in allenamento: serve solo trovare condizioni meteo ottime, pista veloce, forma perfetta e quel leggero vento a favore. Un obiettivo da centrare nella gara che conta di più, ai Mondiali di Eugene“. Queste le parole di Marcell, campione olimpico dei 100 metri, all’Agi a margine della presentazione del suo libro “Flash-La mia storia” (Piemme) al ‘Salone del Libro’. Lo sprinter azzurro sabato prossimo gareggerà ad Eugene ma in occasione della terza tappa della Diamond League. Il Campionato del mondo è in programma a luglio. “è riconfermarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e fare qualcosa di importante anche a Los Angeles 2028. Io ho iniziato dopo gli altri, il mio corpo non è stato spremuto ...

