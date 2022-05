Atletica | Fiamme Gialle a Palazzo Migliori per condividere pasto con i poveri del Papa

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Mercoledì scorso, a, edificio nobiliare del ‘700, oggi più noto come “l'hotel dei” e inaugurato nel 2019 daFrancesco, una rappresentativa del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, guidata dagli atleti delleFabrizio Donato, Sonia Malavisi e Oxana Corso dopo aver cucinato ha servito e condiviso la cena per un folto gruppo di ospiti della casa, gestita dall'Elemosineria Vaticana e dalla Comunità di Sant'Egidio. Lehanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che li ha molto coinvolti, creando un clima familiare e affettuoso con le persone bisognose presenti. La struttura, diretta da Carlo Santoro, oggi ospita circa 30 persone che in larga parte, prima di ...

Advertising

SvSport1 : Jacobs e non solo: ecco tutte le Fiamme Oro pronte a brillare ai nastri di partenza del Meeting di Savona - TommyMediagold : Jacobs ma non solo: saranno 9 gli atleti delle Fiamme Oro a Savona -

... dal 16 al 21 agosto, all'interno del contenitore multisportivo insieme agli Europei di, ... Anche il campione del mondo dei 200 metri Andrea Di Liberto (Azzurre) sarà ai blocchi di ...Il quinto posto nella finale (vinta da Jacobs in 10"04) non ha importanza: quello che rimane è la grande impressione lasciata dal portacolori delleGialle che rilancia, con forza, anche la ...Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – Mercoledì scorso, a Palazzo Migliori, edificio nobiliare del ‘700, oggi più noto come “l’hotel dei poveri” e inaugurato nel 2019 da Papa Francesco, una rappresentativa de ...Le azzurre della 4x100 al Castiglione Meeting di domenica 22 maggio, per il primo test stagionale in staffetta. Sarà la gara di chiusura in un pomeriggio ricco di stelle dell’atletica, nell’appuntamen ...