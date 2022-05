Advertising

discoradioIT : Atalanta: Ilicic convocato dopo quattro mesi - Lombardia - - sportmediaset : Ilicic convocato dopo 4 mesi: con l'Empoli l'ultima con l'Atalanta #ilicic #atalantaempoli #sportmediaset… - sportface2016 : #Atalanta, #Ilicic tra i convocati dopo quattro mesi - MagicGazzetta : Atalanta-Empoli, #Ilicic torna tra i convocati - glooit : Atalanta: Ilicic convocato dopo quattro mesi leggi su Gloo -

C'è una bella notizia nell'ultima vigilia dell'anno in casa, ancora a caccia di un posto in Europa. Domani sera contro l'Empoli ci sarà anche Josip, che torna nella lista dei convocati dopo i problemi personali che dallo scorso gennaio lo ...Dopo quasi quattro mesi, Josiptorna a figurare nella lista dei convocati dell'. L'allenatore Gian Piero Gasperini l'ha infatti inserito nell'elenco dei 22 giocatori a referto sabato sera contro l'Empoli a Bergamo ...Atalanta, Josip Ilicic torna tra i convocati contro l'Empoli. Quattro mesi di assenza per l'attaccante sloveno, che potrebbe tornare in campo ...Dopo quasi quattro mesi, Josip Ilicic torna nella lista dei convocati dell'Atalanta. Gasperini ha infatti inserito lo sloveno nell'elenco dei 22 giocatori per la sfida di sabato sera contro l'Empoli a ...