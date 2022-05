Atalanta, Freuler: “Ho rinnovato fino al 2025. Ciclo finito? Dimostreremo il contrario” (Di venerdì 20 maggio 2022) Futuro nerazzurro, tanta fame e voglia di scrivere un’altra pagina di storia dell’Atalanta. Così Remo Freuler si presenta in un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo, rimarcando quanto la Dea sia ancora affamata di successi: “Ho rinnovato con l’Atalanta fino al 2025. Ciclo finito? Dimostreremo che è il contrario, perché vogliamo ancora crescere – continua Remo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Futuro nerazzurro, tanta fame e voglia di scrivere un’altra pagina di storia dell’. Così Remosi presenta in un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo, rimarcando quanto la Dea sia ancora affamata di successi: “Hocon l’alche è il, perché vogliamo ancora crescere – continua Remo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020. ...

