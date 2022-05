Atalanta, bella sorpresa in vista dell'Empoli: Ilicic torna tra i convocati (Di venerdì 20 maggio 2022) C'è una bella notizia nell'ultima vigilia dell'anno in casa Atalanta, ancora a caccia di un posto in Europa. Domani sera contro l'Empoli ci sarà anche Josip Ilicic, che torna nella lista dei convocati ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 20 maggio 2022) C'è unanotizia nell'ultima vigilia'anno in casa, ancora a caccia di un posto in Europa. Domani sera contro l'ci sarà anche Josip, chenella lista dei...

Advertising

chiccoclini : @AZannato Bella la maglia dell'Atalanta ?? - EmpoliCalcio : 'Resa il rammarico di chiudere questa bella stagione; vogliamo essere seri fino alla fine': leggi le parole di mist… - tommcherubini : AS Arnaut Danjuma (’97) – Letale in campo aperto, Danjuma ha sorpreso tutti con 10 gol in Liga nella sua 1ª stagion… - GiovannaLollo : @MilanNewsit Andar via a zero non si fa mai bella figura eh in fin dei conti lo abbiamo pagato all'atalanta all'epoca - ruskyfede : @Riccardo__07 @VaneJuice2 ?????????????????????????????????????????? vai a vederti la media spettatori dell’Atalanta, stagione 18/19 la… -