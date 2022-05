Ascolti tv, Don Matteo 13: quanto ha fatto la puntata di ieri sera 19 maggio 2022? (Di venerdì 20 maggio 2022) ieri sera, 19 maggio 2022, è andata in onda la sesta puntata di Don Matteo 13, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i dati della fiction di Rai 1. Leggi anche: Uomini e Donne Veronica: chi ha scelto tra Matteo e Andrea? Anticipazioni Ascolti tv ieri sera 19 maggio: quanto ha fatto... Leggi su donnapop (Di venerdì 20 maggio 2022), 19, è andata in onda la sestadi Don13, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati della fiction di Rai 1. Leggi anche: Uomini e Donne Veronica: chi ha scelto trae Andrea? Anticipazionitv19ha...

Advertising

SLN_Magazine : Ascolti tv, 'Don Matteo 13' stravince ancora. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - cristia_urbano : RT @falcions85: momento d'oro per bova. re mida degli ascolti per tre giorni consecutivi (anticipo il dato scontato di stasera): il 20,7% p… - infoitcultura : Don Matteo 13, gli ascolti di ieri su Rai 1 - Alessan28493296 : RT @falcions85: momento d'oro per bova. re mida degli ascolti per tre giorni consecutivi (anticipo il dato scontato di stasera): il 20,7% p… - chiccacri1 : Roberto è un don Massimo laico trainato negli ascolti da #DonMatteo13 #GiustiziaPerTutti -