Ascolti tv 19 maggio 2022: Raoul Bova ancora primo, per la terza volta consecutiva (Di venerdì 20 maggio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 vince davanti a Canale5 e Italia1 terza serata di fila in cui Raoul Bova è protagonista indiscusso degli Ascolti tv di prima serata, ieri infatti il nuovo episodio di Don Matteo 13 ha fatto il 31,7% e 5,816 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 27,7% e 5,5 milioni con la semifinale dell'Eurovision Song Contest. Medaglia d'argento per il film Il corriere – The Mule con Clint Eastwood su Canale5 che ha registrato l'11% di share media con 1,840 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la pellicola Un figlio di nome Erasmus aveva raccolto il 13,1% e 2,3 milioni. terza piazza per il film La fredda luce del giorno su Italia1 con il 6,1% e 1,165 milioni d'italiani collegati. Sette giorni fa la pellicola Safe House – Nessuno è al ...

