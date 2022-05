ASCOLTI TV 19 MAGGIO 2022: I BOTTI, QUELLI VERI! DON MATTEO (31,7%), IL CORRIERE (11%), DEL DEBBIO (7,5%), FORMIGLI (5,4%), I FATTI VOSTRI OLTRE IL 10%, PICCO DI 6,3 MILIONI PER AMADEUS (Di venerdì 20 maggio 2022) ASCOLTI TV 19 MAGGIO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3079 39.15PT – 8361 42.6124 – 2947 37.48PT – 7142 36.40 Tg1 Speciale – 689 14.46Tg1 – 906 18.35Tg1 Speciale – v. nettoUnoMattina – 658 16.84Storie Italiane – 772 19.90Storie Italiane – 757 15.54È Sempre Mezzogiorno– 1666 17.28Tg1 – 3053 24.52Oggi è un Altro Giorno – 1605 14.91Paradiso delle Signore (R) – 1382 16.14Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Vita in Diretta – 1364 18.52Vita in Diretta – 1553 19.08L’Eredità – 2433 23.33L’Eredità – 3500 25.98Tg1 – 4319 25.82Soliti Ignoti – 4898 24.87Don MATTEO – 5816 31.68 2870 27.92 601 31.18 4015 36.52Porta a Porta – 1033 13.65 Prima Pagina – xTg5 – 1150 23.39Mattino 5 News – 890 21.33Mattino 5 News – 788 20.46Forum – 1435 20.84Tg5 – 2597 21.96Beautiful – 2291 18.49Una Vita – 2303 19.86UeD – 2800 27.61 + ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 20 maggio 2022)TV 19· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3079 39.15PT – 8361 42.6124 – 2947 37.48PT – 7142 36.40 Tg1 Speciale – 689 14.46Tg1 – 906 18.35Tg1 Speciale – v. nettoUnoMattina – 658 16.84Storie Italiane – 772 19.90Storie Italiane – 757 15.54È Sempre Mezzogiorno– 1666 17.28Tg1 – 3053 24.52Oggi è un Altro Giorno – 1605 14.91Paradiso delle Signore (R) – 1382 16.14Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Vita in Diretta – 1364 18.52Vita in Diretta – 1553 19.08L’Eredità – 2433 23.33L’Eredità – 3500 25.98Tg1 – 4319 25.82Soliti Ignoti – 4898 24.87Don– 5816 31.68 2870 27.92 601 31.18 4015 36.52Porta a Porta – 1033 13.65 Prima Pagina – xTg5 – 1150 23.39Mattino 5 News – 890 21.33Mattino 5 News – 788 20.46Forum – 1435 20.84Tg5 – 2597 21.96Beautiful – 2291 18.49Una Vita – 2303 19.86UeD – 2800 27.61 + ...

