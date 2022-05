Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Argentina, i convocati per la Finalissima con l’Italia: Argentina convocati Italia – Il Ct del… - Luxgraph : Argentina, i convocati per l'Italia: ci sono Dybala, Lautaro e Senesi - TUTTOJUVE_COM : Argentina, i convocati per la sfida contro l'Italia: c'è Dybala - infoitsport : Argentina, diramata la lista dei convocati anti Italia: presenti due dell’Inter - Fiorentinanews : I convocati dell'#Argentina: c'è #NicoGonzalez, rimane a casa #MartinezQuarta -

dell'Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa); Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate). Difensori: Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel ...Commenta per primo Sono 29 idel ct Lionel Scaloni per la sfida che vedrà l'affrontare l'Italia nella 'finalissima' lo scontro diretto che andrà in scena mercoledì 1 giugno a Wembley e che metterà di fronte la ...Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per l'appuntamento di Wembley in programma mercoledì 1 giugno che vedrà la Seleccion, campione ...Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Italia del 1° giugno a Wembley per la "Finalissima" tra la nazionale vincitrice ...