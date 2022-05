(Di venerdì 20 maggio 2022) Sensibilizzazione sociale e buone pratiche per la salute in questi giorni tornano protagonisti e, in particolare, per una raccolta fondi da destinare alla lottala. Ad, e precisamente in“Santa Lucia“, attività previste domenica 22 maggio. LaE’ una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone conpossono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi. Essa é caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema ...

Arcinazzo Romano, in piazza contro la Sclerosi multipla: il 22.05.2022

Nemmeno 1.300 abitanti, una popolazione in calo dell'1,5% tra il 2015 e il 2020 secondo i dati Istat, età media superiore ai 50 anni e una presenza di stranieri intorno al 2%:, circa 80 chilometri da Roma, non ha le caratteristiche di un grande comune in crescita, eppure ha aperto le braccia a chi soffre e chi fugge dalla guerra . Da sabato 30 aprile, ...... Anguillara, San Polo Cavalieri, Marcellina, Monterotondo, San Gregorio, Pomezia, Morlupo, Gorga, Palestrina, Rocca Di Papa, Santa Marinella, Riano, Nazzano, Ariccia, Mentana, Tolfa,,... Il piccolo comune alle porte di Roma che ospita 80 profughi ucraini Arcinazzo Romano, nemmeno 1.300 abitanti, si mobilita per accogliere le famiglie in fuga dalla guerra in .... Da sabato 30 aprile, infatti, nella cittadina in provincia di Roma - una delle ultime prim ...