Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 20 maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Scopriamo insieme cosa accadrà questa sera ai vari inquilini di Palazzo Palladini, nella soap partenopea Un Posto al Sole. Eravamo rimasti allo sguardo impietrito di Roberto dopo aver appreso che Lara aspetta un figlio da lui. Dopo l’amara scoperta l’imprenditore ha tentato di risolvere la questione come uno dei suoi affari: un assegno, prontamente stracciato dalla sua interlocutrice. Nonostante la Martinelli sia stata una sua fedele socia in tutti questi mesi, Roberto non vuole dunque saperne di avere un figlio da lei. Dunque la situazione non cambierà facilmente, con Filippo che si limiterà a vegliare su questa spiacevole situazione con evidente preoccupazione. Si vedrà però questa sera un barlume di speranza per la “coppia”. Secondo le Anticipazioni Un Posto al Sole, ci sarà un punto di ... Leggi su zon (Di venerdì 20 maggio 2022) Scopriamo insieme cosa accadrà questa sera ai vari inquilini di Palazzo Palladini, nella soap partenopea Unal. Eravamo rimasti allo sguardo impietrito di Roberto dopo aver appreso che Lara aspetta un figlio da lui. Dopo l’amara scoperta l’imprenditore ha tentato di risolvere la questione come uno dei suoi affari: un assegno, prontamente stracciato dalla sua interlocutrice. Nonostante la Martinelli sia stata una sua fedele socia in tutti questi mesi, Roberto non vuole dunque saperne di avere un figlio da lei. Dunque la situazione non cambierà facilmente, con Filippo che si limiterà a vegliare su questa spiacevole situazione con evidente preoccupazione. Si vedrà però questa sera un barlume di speranza per la “coppia”. Secondo leUnal, ci sarà un punto di ...

