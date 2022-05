Anne Hathaway incanta nella sua prima volta a Cannes

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’eleganza dell’attrice è stata promossa a pieni voti A Cs, dopo la notte di Tom Cruise è toccato ad altre dive. Tra questealla suapartecipazione al Festival del cinema di Cs. L’attrice, nota per il suo ruolo ne “Il Diavolo Veste Prada”, ha preso parte alla proiezione di Armageddon Time, pellicola diretta James Gray in concorso a Cs. Nel cast, oltre, protagonista, anche Anthony Hopkins e Jeremy Strong. Il regista ha definito la pellicola così è “una storia che esplora l’amicizia e la lealtà sullo sfondo di un’America pronta ad eleggere Reagan come presidente” Promosso il suo look sul red carpet con un outfit total White con tanto di fiocco sullo strascico posteriore disegnato e personalizzato da Armani ...