(Di venerdì 20 maggio 2022) Su ItaliaNFT i primi drop dell'eclettico co - fondatore dei. In tutti i non - fungible - token, visibili sulla piattaforma dal 16 maggio e acquistabili a partire dal 20 maggio, anche le ...

Su ItaliaNFT i primi drop dell'eclettico co - fondatore dei Bluvertigo. In tutti i non - fungible - token, visibili sulla piattaforma dal 16 maggio e acquistabili a partire dal 20 maggio, anche le ...... il trio comico formato da Akiva Schaffer,Samberg e Jorma Taccone. Lo hanno incontrato, forse,... ma quello tra i Lonely Island e Zemeckis continua ad essere un dialogocontorni indefiniti. ... Andy, dai Bluvertigo al debutto nel mondo degli NFT , che ha scelto il grande marketplace degli NFT dedicati al Made In Italy per pubblicare il suo primo drop. Nello specifico, saranno tre gli NFT che dal prossimo 20 maggio saranno proposti in asta ...I tifosi nerazzurri lo ricorderanno più per le stravaganze fuori del campo che per quanto ha combinato sul rettangolo verde. L'olandese Andy Van der Meyde, classe 1979, arrivato dall'Ayax all'Inter ne ...