Andria, due padri litigano all'uscita di scuola dei figli: uno tira fuori un'ascia dall'auto (Di venerdì 20 maggio 2022) Due padri hanno incominciato a litigare davanti ai cancelli della scuola dei loro figli, quando uno dei due ha tirato fuori un'ascia dalla sua auto e si è diretto con fare minaccioso verso l'altro uomo: è successo ad Andria, dopo le 13.00, all'uscita di una scuola primaria. Un'agente di polizia municipale, che si trovava sul posto per regolare il traffico all'uscita degli alunni, è intervenuta per evitare il peggio. La vigilessa ha quindi chiamato i rinforzi e i due uomini sono stati identificati: la vicenda è stata segnalata alle autorità giudiziarie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

